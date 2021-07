Straßen- und Wegekonzept in Kaarst : Bürger werden finanziell entlastet

Straßen- und Wegekonzept in Kaarst

Die NRW-Landesregierung erhebt weiterhin Straßenbaubeiträge. In anderen Bundesländern wurden sie bereits abgeschafft. Foto: dpa/Christoph Soeder

Kaarst Kaarster müssen künftig nur noch 50 Prozent der Kosten für Straßenbaumaßnahmen zahlen. Für Diskussionen sorgte die Abstimmung der SPD im Stadtrat.

Der Kaarster Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung ein Straßen- und Wegekonzept verabschiedet. Diese Entscheidung wirkt sich auf die Bürger der Stadt aus: Denn nur durch ein solches Konzept werden die Einwohner nun finanziell entlastet und müssen nur noch 50 Prozent der Kosten für Straßenbaumaßnahmen zahlen. Ziel des Konzeptes ist es, vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Ausbaumaßnahmen zu schaffen. Die Landesregierung hat dazu ein zeitlich befristetes Förderprogramm beschlossen, durch das die Beitragspflichtigen – also die Bürger – zur Hälfte entlastet werden. Für die Teilnahme an diesem Förderprogramm ist ein Straßen- und Wegekonzept zwingend erforderlich, ansonsten würden die Bürger auf den kompletten Kosten sitzen bleiben.