Kritik an der Stadt Haushaltbeschluss in Kaarst mit bitterem Beigeschmack

In bestimmten Bereichen ist allerdings nicht daran zu denken, Stellen einzusparen: So mangelt es in den Kindertagesstätten an Personal. Daniela Adams, nach eigenen Angaben „von Kostenpflichtiger Inhalt Beruf Mutti“, beklagte, dass die Kita-Gebühren für das zweite Kind erhöht werden. Claudia Beckers, Elternvertreterin der Kreismusikschule, erklärte: „Es hat mich schockiert, als ich erfahren habe, dass der Vertrag mit der Kreismusikschule beendet werden soll.“ Bürgermeisterin Ursula Baum gab den diesbezüglichen Sparwillen zu – immerhin gelte es, ein 15-Millionen-Haushaltsloch zu schließen. Allerdings soll die Kooperation mit der Kreismusikschule durch die Stadt nun doch noch geprüft werden. Die Zielsetzung einer Beendigung der Zusammenarbeit wurde herausgenommen.