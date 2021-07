Im Kaarster Stadtteil Vorst : Schnittarbeiten an Bäumen sorgen für Internetausfall

Von den Baumschnittarbeiten in Vorst war ein Schaltkasten der Deutschen Telekom betroffen (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Vorst In Teilen von Vorst ist am Donnerstagmorgen das Internet ausgefallen. Grund dafür waren Schnittarbeiten Bäumen. Das teilte die Stadt via Facebook mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einige Teile von Vorst waren am Donnerstagvormittag von einem Internetausfall betroffen. Das gab die Stadt Kaarst via Facebook bekannt. In dem sozialen Netzwerk beklagten sich auch Bürger über den Ausfall.

Hintergrund waren Schnittarbeiten an Bäumen im Bereich Im Kamp/Waldstraße. Der Betreiber der Oberleitung, die Westnetz GmbH, war über die notwendigen Arbeiten informiert, hat die Leitung wie geplant vorübergehend vom Netz genommen und den davon betroffenen Anwohner vorab informiert. Der Stadt habe allerdings keine Information darüber vorgelegen, dass die Oberleitung einen Schaltkasten der Deutschen Telekom versorgt.

Die Telekom sei offenbar seitens Westnetz vorab informiert worden, eine Rückmeldung an die Stadt respektive die Internetkunden sei aber nicht erfolgt. Zwischen 7 Uhr und 10 Uhr kam es daher zu einem unangekündigten Internetausfall. Um kurz vor 11 Uhr teilte die Stadt mit, dass alle Störungen behoben seien.

(NGZ)