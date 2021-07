Pantel gegen Ratsbündnis : CDU-Abgeordnete kritisiert Gendersternchen-Kompromiss von Schwarz-Grün

Düsseldorf CDU und Grüne im Düsseldorfer Stadtrat sind sich uneins, ob sie ein Gendersternchen nutzen sollen. Daher entscheidet jede Fraktion nach ihren Vorstellungen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel kritisiert das – ihr Parteikollege verteidigt den Kompromiss.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel kritisiert den Kompromiss des schwarz-grünen Stadtratsbündnisses beim Gendersternchen. „Kompromisse in der Politik sind wichtig, aber es kann nicht gut gehen, wenn jeder macht, was er will, oder schreibt, wie er will“, so Pantel am Donnerstag in einem Facebook-Beitrag. Kostenpflichtiger Inhalt Anlass war ein Bericht unserer Redaktion, in dem an die Abmachung zwischen CDU und Grünen im Stadtrat erinnert worden war. Da die beiden Parteien unterschiedliche Auffassungen zur geschlechtergerechten Sprache haben, hat jede Partei den Bündnisvertrag in ihrer Form verfasst – die Grünen mit Gendersternchen, die CDU ohne. Auch bei Anträgen im Rat kommen beide Versionen vor.