Peter Biesenbach feiert 75. Geburtstag Von wegen politischer Ruhestand

Im Eiscafé Friuli am Bahnhofsplatz ist Peter Biesenbach seit dem Sommer häufiger anzutreffen. Ebenso in anderen Lokalitäten der Schloss-Stadt und auf Wanderwegen etwa entlang der Wupper-Vorsperre oder im Bereich der Bever-Talsperre. Seit seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik, als er am 29. Juni 2022 das Justizministerium des Landes an den Sohn von Jutta Limbach, ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, abgegeben hatte, hat der Hückeswagener mehr Zeit für Aktivitäten mit seiner Frau Silvia Liebig-Preuten. Für die Landtagswahl hatte er sich erstmals seit 1990 nicht mehr als CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Oberberg-Nord beworben. Ist Biesenbach jetzt also ein politischer Pensionär ? Mitnichten.