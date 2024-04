Volksbank Oberberg Nach Trauerfall – Stockhausen verlängert Vertrag

Der plötzliche Tod von Frank Dabringhausen hat bei der Volksbank Oberberg eG für große Betroffenheit gesorgt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende war am 5. April gestorben. Dabringhausen war der designierte Nachfolger für den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Ingo Stockhausen, der eigentlich am 1. Juni in Ruhestand gehen wollte.