Stützpunkt in Wipperfürth Tischtennis hilft Parkinson-Erkrankten

Da die Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, aber schon unter mehr oder weniger stark ausgeprägten motorischen Einschränkungen zu leiden haben, ist es ihnen nicht einfach so möglich, in Sportvereinen in regulären Tischtennis-Abteilungen mitzuspielen. Aus diesem Grund wurde erst 2017 der gemeinnützige Verein PingPongParkinson ins Leben gerufen. Gegründet wurde er vom US-Amerikaner Nenad Bach, einem Musiker und Friedensaktivisten, der sich wegen seiner Parkinson-Erkrankung von der Bühne zurückziehen musste. Nur, um dann festzustellen, dass er durch regelmäßiges Tischtennis-Training seine Symptome so verbessern konnte, dass er doch wieder auf die Bühne zurückkonnte.