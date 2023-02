Handwerk in Hückeswagen Sanitärbetrieb expandiert in Kobeshofen

Erst lagen vor einigen Monaten in der Kurve der B 237 bei Kobeshofen reihenweise gefällter Bäume, seit einigen Wochen wächst dort offensichtlich eine Halle empor. Wer an der Stelle vorbeifährt, fragt sich unweigerlich: Was passiert da ? Die Antwort: Die Günther Plötz GmbH lässt dort eine neue Lagerhalle errichten, die nur durch die Kobeshofener Straße vom Betriebssitz entfernt ist.