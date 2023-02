Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kino-Sonntag mit zwei Dramen – und Happy Ends?

Zwei deutsche Filme aus den Jahren 1958 und 2022 sind am 12. Februar beim Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, zu sehen. Um 15 Uhr startet ein Filmklassiker mit Hans Holt in der Hauptrolle. In dem Filmdrama, das auf einer Novelle von Theodor Storm basiert, verliebt sich eine Pianistin verliebt unsterblich in einen reichen Kunsthändler, dessen Frau verstorben ist. Nach der Hochzeit zieht das Paar in eine Villa in Florenz, wo die neue Hausherrin auf das Kindermädchen und auf die kleine Tochter des Kunsthändlers trifft – und beide sind nicht gerade glücklich über die Heirat. Somit spitzt sich die Lage immer mehr zu und es kommt zum Eklat, als die Pianistin das Kindermädchen entlassen will und die Tochter von zu Hause ausreißt.