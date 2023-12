Hückeswagener Sibylle Rautenbach Mit dem zweiten Glück in den 95. Geburtstag

Im Leben von Sibylle Rautenbach gibt es viele Meilensteine. Etwa der Tag vor gut 40 Jahren als sie aus Verärgerung über den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) „Flagge zeigen“ wollte und in die SPD eingetreten war. Der bislang letzte große Meilenstein aber war der 12. September 2020: Mitten in den ersten Wellen der Corona-Pandemie stand die Hückeswagenerin das erste Mal vor dem Traualtar – und das im Alter von 91! An diesem Tag vor mehr als drei Jahren hatte Sibylle Rautenbach in der Pauluskirche ihrem langjährigen, sieben Jahre jüngeren Bekannten Heinrich Talaga das Ja-Wort gegeben; getraut wurde das Paar von Pastor Klaus-Peter Suder. Seitdem lebt die frühere SPD-Ratsfrau, stellvertretende Bürgermeisterin und Begründerin des Freundeskreises Johannesstift größtenteils in Oberhausen, hin und wieder aber auch in Hückeswagen. In ihrem Haus auf dem Gardelenberg feiert sie auch heute, Freitag, im kleinen Kreis ihren 95. Geburtstag.