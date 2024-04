Finanzamt für Radevormwald und Hückeswagen Bewerbungsendspurt – Fragen jetzt auch per WhatsApp möglich

Wer eine Ausbildung beginnen möchte, sollte sich sputen: Der Bewerbungs-Countdown für das Ausbildungs- und Studienjahr 2024 läuft: Nur noch bis 30. April können sich junge Menschen, die eine Ausbildung oder das duale Studium beim auch für Hückeswagen und Radevormwald zuständigen Finanzamt in Wipperfürth absolvieren möchten, bewerben. Neu in diesem Jahr: Über die Mobilnummer 0173 8873100 können junge Menschen ihre Fragen rund um das Bewerbungsverfahren, aber auch um Inhalte der Ausbildung, Vergütung und vieles mehr per WhatsApp stellen. Die Antworten kommen direkt persönlich von einem zehnköpfigen Team – bestehend aus jungen Finanzbeamten, die Wünsche, Fragen und Prioritäten der potenziellen Nachwuchskräfte gut kennen.