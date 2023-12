Hückeswagener Firmen stiften Präsente Weihnachtsüberraschung für Wiehagener Grundschüler

Der letzte Schultag vor den Ferien ist für Schüler immer ein Grund zur Freude. Umso größer dürfte sie sein, wenn es noch Geschenke gibt – so wie am Mittwoch an der Grundschule Wiehagen. „Die Freude war schier grenzenlos“, berichtete Imke Schröder vom Schulförderverein nach einer stimmungsvollen Feier, die das Lehrerkollegium für die Jungen und Mädchen im Forum der Schule organisierte hatten.