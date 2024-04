Berufskolleg in Hückeswagen Die „Zukunftsschmiede“ ist fertig

Im ersten Treffen vor Ort in den neu eingerichteten Räumen ging es auch darum, einander im Zuge des Zukunftsschmiede-Projekts kennenzulernen. „Wir haben das Konzept noch einmal ausführlich dargelegt – nämlich Jugendliche an MINT-Berufe und im nächsten Schritt an die Ausbildung in diesen Berufen heranzubringen“, sagte Mühlenstädt. Es gehe für die Unternehmen aber auch darum, Praktikanten zu bekommen, oftmals der erste Schritt in die Ausbildung.