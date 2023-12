Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk Giras kleines „Weihnachtswunder“ für die Gotteshütte

In der Adventszeit bereiten sich viele Menschen auf Weihnachten vor. Dazu gehören laut Viehoff neben Besinnlichkeit auch Dankbarkeit und (Vor-)Freude. „Ganz in diesem Sinne dürfen wir uns stellvertretend für die kleinen und großen Kinder und Jugendlichen bedanken“, betonte der Geschäftsführer der Gotteshütte: „Danke für die investierte Zeit, das Mitdenken, Planen und das Engagement der Auszubildenden und Mitarbeitenden von Gira.“ Alle überreichten Geschenke werden im Laufe dieser Woche von Mitarbeitern des Jugend- und Sozialwerks verteilt. Dieses Jahr freuen sich Kinder und Jugendliche aus den Gruppen Sprungbrett, Jump, Kidshome, der Hück-WG, der Tagesgruppe, der Villa L(i)ebenswert, den Familiengruppen und dem ambulanten Dienst Next Level. Viehoff: „Danke für praktisch gelebte Nächstenliebe und diese besondere Freude zum Weihnachtsfest.“