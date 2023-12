Schloss-Stadt Hückeswagen Veranstaltungskalender für Senioren auch für 2024

Der Kalender liegt in gedruckter Form in den Hückeswagener Banken und Sparkassen, bei allen Ärzten und Apotheken, Physiotherapie-Praxen, Praxen für Logopädie, in den Räumen der Hospizgruppe „Die Weggefährten“, Hörgeräteakustiker, Kirchengemeinden sowie im Bürgerbüro der Schloss-Stadt kostenlos zum Mitnehmen aus. Außerdem können sich Interessierte die Übersicht auch als pdf-Datei unter www.hueckeswagen.de/senioren herunterladen.