Stadtentwicklung in Hückeswagen Konkrete Schritte hin zur „neuen Stadt“

Ein „erster Meilenstein“ der Arbeit werde in Kürze die Eröffnung eines Stadtteil-Büros sein, kündigte sie an. Geplant ist, das Büro – ein zentral gelegener Standort dafür wird derzeit noch gesucht – an zwei Tagen in der Woche zu besetzen, damit das City- und Stadtteilmanagement auch da präsent ist, wo es letztlich seine Wirkung entfalten soll. Neben den beiden „Frontfrauen“ gehören laut Zillgen zwei weitere Mitarbeiterinnen des Kölner Fachbüros zum „Team Hückeswagen“. Sie arbeiten im Hintergrund mit daran, die im ISEK definierten Ziele für die Stadtentwicklung konkret umzusetzen.