Oberbergische Kreistagsfraktionen „Demokraten müssen geeint zusammenstehen“

„Wir nehmen es nicht hin, dass extremistische Kräfte eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses in unserem Kreis schüren. Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Republik und auch bei uns im Oberbergischen gehen in die Öffentlichkeit. Sie demonstrieren für Demokratie und Menschenwürde und senden ein klares Signal der Solidarität – gegen die Spaltung unserer Gesellschaft und gegen extremistische Umtriebe“, schreiben die Fraktionen.