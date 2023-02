Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen Wunsch nach mehr Gemeinsamkeit

Die Ergebnisse dieser Befragungen und Gespräche würden nun gesammelt – und auch am Ende der Versammlung ging es genau darum. Die Anwesenden konnten auf verschiedenen Karten ihre Wünsche, Ideen und Kritik an der Gemeinde aufschreiben. „Ein bereits deutliches Ergebnis ist der Wunsch nach mehr Orten der Begegnung“, sagte die Presbyteriums-Vorsitzende. „Das nehmen wir auch konkret an – am Samstag, 17. Juni, wird es rund um die Pauluskirche wieder ein Gemeindefest geben.“