Neubaugebiet in Hückeswagen Wohnen in Brunsbach bleibt Streitthema

Es geht um gerade mal 24 Wohnungen in drei neuen Häusern, die ein Investor auf dem Gelände der ehemaligen Firma Sessinghaus an der B 237 in Brunsbach bauen will. Das relativ kleine Neubau-Projekt ist jedoch ein großes Streitthema, weil es keine Ideen zur Erschließung des Geländes gibt, die alle zufrieden stellen. Zum wiederholten Mal war das jetzt Thema im Planungsausschuss. Als Zuhörer waren Anwohner der Ewald-Gnau-Straße gekommen, denn auch um ihre Belange geht es.