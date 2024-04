Politik in Hückeswagen Rat vertagt Beschluss zu Turnhallen-Bau auf Juni

Die SPD sieht dagegen den idealen Standort für die neue große Halle weiterhin im Brunsbachtal zwischen dem neuen Hallenbad und der Mehrzweckhalle. Über beide Anträge hätte eigentlich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend beraten und entscheiden sollen. Doch dazu kam es am Ende nicht: Der Beschluss zum Hallen-Bau und damit auch zum Standort wurde einvernehmlich auf die nächste Ratssitzung vertagt. Die findet am 18. Juni, also erst in knapp zwei Monaten statt.