Hückeswagen Chor unterstützt Islandtafel „Joyful Gospel“ und elf weitere Chöre sangen für die Tafeln

Die Sängerinnen und Sänger aus der Schloss-Stadt waren zu diesem Zeitpunkt sehr rege, waren sie doch zuvor an einem Wochenende in der Schloss-Stadt und in Neuss gleich zwei Mal aufgetreten. Und wenige Tage später stand „Joyful Gospels“ auf der Bühne des Remscheider Theaters, wo der Chor – von Trommeln begleitet und unterstrichen mit Gesten – eine Marktszene in Afrika schilderte. „Viele Stunden zum Proben und mehr als einen halben Tag zum Konzert wandten die Hückeswagener auf, um sich dann unter anderem mit zwei fetzig choreografierten afrikanischen Stücken in die Herzen ihrer Zuhörer zu singen“, berichtete jetzt Holger Heiden, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kreuzkirche, die die Islandtafel seit deren Gründung maßgeblich unterstützt.