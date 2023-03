„Geldsegen“ für Hückeswagen Stadt erhält 370.000 Euro vom Land

Derzeit laufen in dem ehemaligen Schulgebäude noch die Untersuchungen nach dem Vandalismus von vor zwei, drei Wochen. Unbekannte hatten zwischen dem 2. und 8. März hohen Sachschaden hinterlassen, nachdem sie in das Gebäude eingebrochen waren und in einigen Räumen regelrecht gewütet hatten. Unter anderem hatten sie die Abflüsse der Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Als der Hausmeister die Verwüstungen im Gebäudeinneren entdeckt hatte, stand das Wasser in mehreren Klassenräumen etwa zwei Zentimeter hoch und tropfte bereits durch die Decke in die darunter liegende Etage. Zudem waren Böden, Wände und Geländer mit Farbe beschmiert worden.