Evangelische Allianz in Hückeswagen Gelungene Premiere der „True Story“-Woche

Die Woche „True Story“, die von der Evangelischen Allianz in Hückeswagen von Dienstag bis Samstag veranstaltet wurde, war ein voller Erfolg – die Erwartungen der Veranstalter wurden dabei deutlich übertroffen. Das bestätigte Tobias Durau von der FeG Strucksfeld am Samstagabend. „Wir hatten jeden Abend über 100 Jungen und Mädchen hier, das hatten wir so nicht erwartet. Wir musste noch einmal eine Reihe Stühle aufstellen, und auch die Treppe war besetzt.“