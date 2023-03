Situation der Geflüchteten in Hückeswagen Alte Löwen-Grundschule wird Flüchtlingsheim

Die Aufnahmekapazität der Stadt ist so gut wie erschöpft. „Wir haben noch eine Reserve von 21 Plätzen“, berichtete Alexander Stehl, Fachbereichsleiter Bildung und Soziales, in der Ratssitzung. Die war am Dienstagabend, mittlerweile könnten noch weniger Plätze in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt frei sein. Denn: „Die Erfahrung zeigt, dass das nicht ausreicht mit dem, was wir noch vorhalten müssen“, betonte Stehl. Die Sammelunterkünfte sind somit fast voll, und die Akquise von Wohnungsraum auf dem freien Markt erweist sich bereits seit Monaten als sehr schwierig. „Da hat sich einiges zerschlagen“, bedauerte Stehl. Somit soll nun kurzfristig das seit August leer stehende alte Gebäude der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße in ein Übergangsheim umgebaut werden. Allerdings auch nur übergangsweise, wie Bürgermeister Dietmar Persian betonte. Denn letztlich sollen Gebäude und Fläche einmal anders genutzt werden – im Gespräch sind etwa neue Wohnhäuser oder ein Ärztehaus. Die Vermarktung wird nun ein externes Unternehmen übernehmen (s. Info-Kasten).