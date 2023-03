Recht auf Ganztagsbetreuung auch an Hückeswagener Grundschulen Persian bekräftigt Kritik an Bund und Land

Zudem wird es im kommenden Schuljahr eine weitere OGS-Gruppe an der Löwen-Grundschule geben, wodurch die Stadt dort dann etwa 100 Kindern einen OGS-Platz anbieten kann. Auch beim geplanten Erweiterungsbau für die Grundschule Wiehagen will die Stadt am Ball bleiben und die Planung vorantreiben. Persian: „Die Erweiterung – nicht nur für die OGS – ist zwingend notwendig.“ Im Februar wurde der Planungsauftrag an ein Kölner Architektenbüro vergeben. Die Stadt geht bei dem Neubau von Kosten in Höhe von etwa 3,4 Millionen Euro für den Neubau aus, wobei sie sich eine 80-prozentige Förderung durch das Land erhofft.