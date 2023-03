Jahreshauptversammlung des ATV Hückeswagen Große Probleme mit Hallenzeiten

Soweit die guten Nachrichten aus dem Vereinsleben. Aber es gibt auch nicht so schöne Themen, solche, die durchaus bedeutsam sind. „Es geht um das Thema Hallenzeiten, gerade in der Mehrzweckhalle“, brachte es von Polheim auf den Punkt. „Wir haben horrende Probleme damit – und das, obwohl wir selbst in der glücklichen Lage sind, eine eigene Halle zu haben.“ Der ebenfalls wiedergewählte zweite Vorsitzende Sven Schäfer ergänzte: „Auch die Tatsache, dass das Bürgerbad geschlossen ist, bereitet uns Probleme, beziehungsweise allen, die für den Triathlon trainieren möchten. Sie sind dazu gezwungen, in die Nachbarstädte auszuweichen.“