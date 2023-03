Folk-Abend im Hückeswagener Kutur-Haus Zach Ein Heimspiel für „No. 4 Mill Street“

Die Freizeitmusiker mit Kernbesetzung aus der Schloss-Stadt nehmen die Zuhörer am 24. März mit auf eine musikalische Reise von den Shetland Islands bis hin ins ferne Galizien, mit Zwischenstopps in Irland, Schottland, der Isle of Man, Wales, Cornwall und der Bretagne. Mit Akkordeon, Banjo, Bluesharp, Bodhrán, Fiddles, Whistle und Gitarre spielen sie die für die irische Musik typischen Instrumente und sorgen so für den passenden Folk-Sound. Aus Hückeswagen kommen die Musiker Patricia Jantke (Banjo, Whistles, Bodhrán, Gitarre), Uwe Jantke, Klaus Adam (beide Akkordeon), Gerd Schmitz, Claudia Berheide (beide Fiddle), Angelika Wüster (Gitarre), Elka Klasen (Gitarre, Bluesharp) und Heike Karsten, aus Radevormwald kommt Christiane Frankenbach (beide Whistles) und aus Marienheide Dietmar Puschke (Gitarre).