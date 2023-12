Ungelöste Schwimmbad-Frage Brüggener Wählergemeinschaft wirft Niederkrüchten Unzuverlässigkeit vor

Nachdem sowohl der Niederkrüchtener Gemeinderat als auch der Brüggener Rat beschlossen haben, kein gemeinsames interkommunales Schwimmbad auf dem Brimges-Grundstück neben der Bundesstraße 221 zu bauen, stellt sich die Frage, wie es mit der Bädersituation in beiden Orten nun weiter geht. Brüggen arbeitet bereits an Plänen, ein eigenes Bad zu bauen. Doch die Varianten sind stark von erhofften Fördermitteln und von der Gemeinde Niederkrüchten abhängig, die sich in Brüggen für das Schulschwimmen einmieten könnte. Einige Politiker in Brüggen sind, was gemeinsame Bad-Pläne angeht, inzwischen nicht mehr sonderlich gut auf Niedrüchten zu sprechen. Die Wählergemeinschaft „Wir für Brüggen“ (WIR) spricht gar von einem „blamablen Paradebeispiel für Unzuverlässigkeit“.