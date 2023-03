Pauluskirche in Hückeswagen Kirchenkonzert mit jungem Organisten

Der deutsche Komponist Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) zählt zu den bizarrsten Künstlerpersönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts, seine Werke gehören zu den spannendsten Orgelkomponisten überhaupt. Sein Kompositionsstil trägt einen unverwechselbaren Charakter und fordert eine große Portion an Einfühlungsvermögen, Technik und Fingerfertigkeit. Thilo Ratai hat sein Können am Sonntag beim Orgelkonzert in der Pauluskirche eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der 29-jährige Organist, der seit August zusammen mit seiner Partnerin Caroline Huppert Kantor in Lennep ist, studiert „Konzertexamen Orgel“ an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.