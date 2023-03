Honorarprofessur für Hückeswagens ehemaligen Bürgermeister Seltene Ehre für großes Engagement

Rennert erinnert an eine Abschlussfeier, als die Studenten ihre Examenszeugnisse erhalten hatten. „Es war eine tolle Rede, die Sie da gehalten hatten“, sagt er an den neuen Honorarprofessor gewandt. „Eine solche Rede hätte ich mir auf meiner Examensfeier gewünscht.“ Ein Wort habe ihn Gänsehaut bekommen lassen, versichert der Prodekan: „Ein Wort, das zu verschwinden erscheint – Freiheit.“ Ufer habe den jungen Männern und Frauen mit auf den Weg gegeben, Lust auf Freiheit und freie Meinungsäußerung zu haben. „Und das in einer Zeit, die so einhegend wirkt“, bemerkt Rennert. Die Freiheit habe Ufer aber mit Verantwortung gekoppelt, indem er die Studierenden zu einer verantwortlichen Wahrnehmung von Freiheit aufgerufen hatte. Am Ende seiner Laudatio versichert der Prodekan: „Ich freue mich, dass sie ein Mitglied unserer Fakultät sind.“