Hückeswagener Sportverein stellt sich für die Zukunft auf TVW mit verjüngtem Vorstand

Bei den Vorstandswahlen wurde er in seinem Amt ebenso bestätigt wie Sabine Falk (Leiterin Organisation), Dennis Decker (Leiter Personal) und dessen Stellvertreterin Sabine Weiß. Für die Finanzen wurde Maria Prieto (46) neu gewählt, die Ina Mühlinghaus ablöste. Sie gehört dem Vorstand aber noch als Beisitzerin zusammen mit Gabi Lorse, André Jeckel und Maurice Selbach an. Die Jugendwarte Alexander Busch und Jana Lüttgen waren in einer gesonderten Versammlung gewählt worden.