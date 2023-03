„Nacht der Bibliotheken“ in Hückeswagen Lesungen in Bücherei wecken Interesse

Mit idyllisch und harmlos klingenden Zeilen aus dem Prolog ihres Buchs „Weilertod“ begann Autorin Anne Schmitz am Freitagabend ihre Lesung in der Stadtbibliothek: „Er öffnete die Tür der Waschküche und trat ins Freie. Das leise Schmatzen seiner Gummistiefel auf dem taunassen, lehmigen Boden wurde übertönt vom Zwitschern der Blaumeisen und Amseln, die in den Ästen der majestätischen Linden den Morgen begrüßten. Nebel hüllte die Hügel, Wiesen und Wälder des Bergischen Landes ein, wobei die Strahlen der aufgehenden Sonne sich bereits einen Weg durch das trübe Grau bahnten. Es versprach, ein schöner Maitag zu werden.“ So harmlos sollte es jedoch nicht bleiben, denn der Debüt-Krimi der Kürtenerin nimmt an Spannung schnell zu. Etwa 30 Zuhörer fieberten mit bei der Autorenlesung, zu dem die Stadtbibliothek im Rahmen der landesweiten Aktion „Nacht der Bibliotheken“ eingeladen hatte. „Es war ein rundum gelungener Abend. Ich habe mich sehr willkommen gefühlt“, sagte die Autorin im Gespräch mit unserer Redaktion.