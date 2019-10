Foyerkonzert in Hückelhoven : Fado im Nachklang zum Stadtmusikfest

Foyerkonzert in Hückelhoven

Hückelhoven Sängerin Maria Carvalho und das „Trio Fado“ geben das Foyerkonzert anlässlich des Stadtmusikfests, dazu gibt’s portugiesische Häppchen.

Wie in jedem Jahr gestaltet „con brio“, Freunde der Kammermusik, zum Anlass des Stadtmusikfestes das traditionelle Foyerkonzert mit einem Glas Wein oder einem anderen Getränk und einem landestypischen, portugiesischen Imbiss zum Preis von zehn Euro. In diesen Jahr begrüßen die Kammermusik-Freunde Maria Carvalho mit dem Trio Fado. Wenn man sich auf die Suche nach dem musikalischen Ausdruck der Portugiesen begibt, findet man an erster Stelle den Fado.