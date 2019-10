In der Realschule Ratheim : Künstler und Handwerker stellen in Ratheim aus

Der Markt hält ein vielseitiges Angebot bereit. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ratheim Hobbykünstler und Handwerker präsentieren im Forum der Realschule Ratheim ein vielseitiges Angebot zum Verkauf.

Der Handwerker- und Künstlermarkt findet in diesem Jahr an zwei Tagen statt – am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, im Forum der Realschule Ratheim (Hermann-Janßen-Straße). Zahlreiche Aussteller aus Nah und Fern präsentieren ihre Kunstwerke aus vielfältigen Materialien wie Öl- und Acrylmalerei, Näh-, Holz-, Metallarbeiten, Schmuck, Buchkunst, Glückwunschkarten, Geschenkverpackungen, verschiedene Recyclingarbeiten. Als Besonderheit gibt es Wohnwagen für die Kleinsten, in denen man es sich gemütlich machen kann.

Jedes einzelne Werk der anwesenden Aussteller wurde in vielen Stunden und Tagen mit viel Liebe und künstlerischem Verstand erstellt. Am Samstag werden zudem noch einige Tanzmariechen und Bambini der Karnevalsgesellschaft Roathemer Wenk zwischen 12 und 17 Uhr ihre Tänze dem Publikum vorführen. Künstlerisch dürfen sich auch die kleinen Besucher beteiligen. Die Betreuerinnen der Karnevalsgesellschaft Roathemer Wenk bieten für diese das Bemalen von Steinen an. Um Essen und Getränke kümmert sich der Förderverein der Realschule Ratheim, der auch Kaffee und Kuchen anbietet. Der Erlös hieraus kommt dem Förderverein zugute.

Die Ausstellungseröffnung ist am Samstag um 12 Uhr (Ende 18 Uhr), am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr geöffnet. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.

(RP)