Jahresausstellung in Ratheim : Bäume und Wälder im Sucher des Fotoclubs Hückelhoven

Jahresausstellung in Ratheim

Ein Buddha-Relief in Ayuttaha, Thailand.

Ratheim Unter dem Titel „Querschnitt 2019" steht die Jahresausstellung des Fotoclubs Hückelhoven in Ratheim.

Der Fotoclub Hückelhoven zeigt neben den „Querschnitten 2019“ aus den aktuellen Bildern der Mitglieder aus dem Jahr 2019 einen Sonderteil mit Bildern, die zu einem speziellem Thema entstanden sind. Vernissage ist am Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr im Alten Rathaus Ratheim, Ratheimer Markt 1. Geöffnet ist auch am Samstag, 26. Oktober, 13 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.