Für die Feuerwehr Kleingladbach : Erweiterungsbau fertig gestellt

Bei der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses in Kleingladbach stand die symbolische Schlüsselübergabe im Mittelpunkt mit (v.l.) Sven Lange, Leiter der Feuerwehr Hückelhoven, Michael Kauhl, bisheriger Löschgruppenführer in Kleingladbach, und Bürgermeister Bernd Jansen. Foto: Ruth Klapproth

Kleingladbach Die Kleingladbacher Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr ist stolz auf ihr neues Gerätehaus, das als Anbau in Eigenleistung von 30 Aktiven entstanden ist. Neuer Löschgruppenführer ist Andreas Körber.

Seine letzte Amtshandlung war auch seine schönste. Bevor Michael Kauhl als bisheriger Löschgruppenführer den Platz für seinen Nachfolger Andreas Körber räumte, weihte er zusammen mit Bürgermeister Bernd Jansen und Sven Lange, dem Leiter der Hückelhovener Feuerwehr, das neue Feuerwehrgerätehaus ein. Der Erweiterungsbau ist fertig gestellt, das alte Gebäude frisch renoviert – alles in Eigenleistung der Kameraden, die sich immer dienstags trafen, um bis spät in die Nacht zu arbeiten.

Bei der offiziellen Einweihung erinnerte Kauhl, der der Kleingladbacher Löschgruppe als Feuerwehrmann erhalten bleibt, an die rund eineinhalbjährige Bauzeit, in der die 30 Aktiven auf gesellige Stunden freiwillig verzichteten. Kameradschaft und Kontaktpflege, die eigentlich dienstags auf dem Programm standen, fielen den gemeinsamen Bauarbeiten zum Opfer. Auch an den Wochenenden sei oft gearbeitet worden – neben beruflichen, familiären oder privaten Verpflichtungen, betonte Michael Kauhl. „Viel Schriftverkehr, Verhandlungen, Ortstermine, Diskussionen und Planungen waren erforderlich.“ Das neue Gerätehaus bezeichnete er als „Investition in die Zukunft“. Es sei „das richtige Signal an unsere Löschgruppe, aber auch an den Ort Kleingladbach“.