Fund in Hückelhoven : Zollmitarbeiter entdecken menschlichen Schädel in der Post

Hückelhoven Ein Schädel hat im Post-Verteilzentrum in Hückelhoven für Wirbel gesorgt. Der Absender stand unter Verdacht, die Totenruhe gestört zu haben. Zum Glück konnte das vermeintliche Verbrechen rasch geklärt werden.

Die Beamten beim Zoll sind sicher einiges gewöhnt. Besonders die an den Flughäfen eingesetzten Beamten haben schon zahlreiche kuriose Funde gemacht, von ausgestopften bedrohten Tieren über Schmuck und Bargeld – oftmals sehr gut versteckt. Was die Beamten des Hauptzollamts Aachen im Februar dieses Jahres allerdings bei einer Postkontrolle sicher stellten, dürfte für sie auch eher zu den ungewöhnlichen Funden gehören. Denn die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Aachen untersuchten im Rahmen einer Postkontrolle in einem Verteilzentrum in Hückelhoven ein Paket. In dem aus den Niederlanden stammenden Päckchen befand sich ein menschlicher Schädel.