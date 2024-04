In der Hü-Arena hinter dem Förderturm Neue Konzertreihe in Hückelhoven

Bei der Vorstellung der neuen Konzert-Location hatte Bürgermeister Bernd Jansen zurück auf die Corona-Zeit geblickt, als man im Rathaus eben nicht still gesessen und abgewartet habe, was so in der Kulturbranche passiere. „Wir haben die Zeit genutzt und uns viele Gedanken über neue Formate gemacht“, sagte er. Ein Gedanke, der schon länger in den Köpfen der Verantwortlichen rumgeisterte, war eine Veranstaltungs-Arena am Fuße der Millicher Halde. Man habe direkt „groß gedacht“, betonte Jansen, und sprach von einer überdachten Arena mit 2000 Sitzplätzen und 2000 weiteren Stehplätzen. Als sich diese Pläne aber aufgrund fehlender Förderungszusagen der damaligen Landesregierung zerschlugen, wurde bei der Neugestaltung des Geländes rund um den Förderturm schließlich eine Wiese in der Form einer Arena angelegt, die nun die Hü-Arena bildet.