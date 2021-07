Neue Geschäfte in Hückelhoven : Bürgermeister verrät erste Mieter für neuen Einzelhandel

Im Intro des Videos nimmt der Bürgermeister auf einer großen Schaukel Platz. Foto: Daniel Reichling

Hückelhoven Die CDU in Hückelhoven veröffentlicht während der Sommerferien auf ihrer Facebook-Seite ein Videoformat mit Bürgermeister Bernd Jansen. „Sommer in Hückelhoven“ heißt die Reihe, in der der Stadtchef Updates zu verschiedenen Themenbereichen rund um die Stadt Hückelhoven gibt.