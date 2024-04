Tag der offenen Tür am 4. Mai Poolbillardfreunde sind endlich in Hückelhoven angekommen

Die Tische sehen aus wie neu, dabei konnten sie recht günstig über Ebay erworben werden. „Wir haben die neu lackiert und auch neu bespannt, das macht dann direkt einiges her“, sagt Werner Bock. Jeden Freitag treffen sich die Mitglieder zum Clubabend, an dem in lockerer Atmosphäre ein bisschen gespielt wird – just for fun, versteht sich. Je mehr Leute kommen, desto länger kann es auch mal dauern, bis man wieder den Queue in die Hand nehmen darf. Diese Zeit können die Mitglieder nicht nur an der Theke verbringen, bald sollen auch noch Dartboards aufgehangen werden.