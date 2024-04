Neue Quartiersmanagerin in Hückelhoven „Die Beziehungsarbeit ist der Schlüssel“

Während das Quartier sich noch in der Entstehung befindet, ist die Managerin bereits da – am 1. Oktober des vergangenen Jahres hat Silke Hilbrich ihren Dienst angetreten. Mit dem Fest der Kulturen im vergangenen Oktober hatte sie, wie sie sagt, einen sanften Einstieg erwischt – und direkt diesen ersten Arbeitstag nutzen können, um erste Kontakte und Seilschaften zu knüpfen. Schließlich wird es darauf in ihrem Job auch ankommen. „Die Beziehungsarbeit ist der Schlüssel“, betont sie. Wie wichtig ein gut funktionierendes Netzwerk als Quartiersmanagerin ist, wurde Silke Hilbrich schon in den ersten Wochen deutlich, und zwar durch Türkin Demircioglu. „Sie ist die gute Seele hier“, sagt Hilbrich. Demircioglu, die im Quartier lebe, habe ihr gezeigt, was es hier für Angebote und Möglichkeiten gibt.