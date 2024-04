Anfang Mai in der Aula in Hückelhoven Kabarettistischer Doppelschlag von Jürgen B. Hausmann

Nicht nur Hausmann hat dieses Jahr den zweifachen Grund zur Freude, auch die Kulturinteressierten Menschen aus Hückelhoven und Umgebung. Schließlich hat der Kabarettist für die ehemalige Zechenstadt gleich einen Doppelschlag angekündigt. Am Dienstag, 7. Mai, und am Mittwoch, 8. Mai, steht der Alsdorfer an zwei Abenden hintereinander in der Aula in Hückelhoven auf der Bühne.