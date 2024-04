Hückelhoven wird Entwicklungswerkstatt Land NRW fördert bürgerschaftliches Engagement

Die Stadt Hückelhoven wurde als eine von 17 Kommunen in Nordrhein-Westfalen ausgewählt, um an der „Entwicklungswerkstatt für kommunale Engagementstrategien“ (EWS) teilzunehmen. Diese Initiative, gefördert durch das Land NRW, zielt darauf ab, das bürgerschaftliche Engagement in den Kommunen strategisch und nachhaltig zu stärken. Mit einer Förderung von rund 130.000 Euro unterstützt das Land die teilnehmenden Kommunen dabei, spezifische und zukunftsfähige Strategien zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zu entwickeln. Dazu sagt Staatssekretärin Andrea Milz: „Wir wollen das bürgerschaftliche Engagement weiter stärken und als Säule unserer Gesellschaft festigen. Mit dieser speziellen Qualifizierung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kommunalen Verwaltungen gelingt es, zielgenau auf die aktuellen Bedarfe der Kommunen im Bereich der Engagementförderung einzugehen.“