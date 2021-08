Tanz und Musik : Nostalgische Open-Air-Party an der Hilfarther Rurbrücke

Tanz und Musik gibt es bald in Hilfarth. Foto: Endermann, Andreas (end)

Hilfarth Der überdachte Festplatz hinter dem Haus Sodekamp-Dohmen an der Rurbrücke in Hilfarth wird am Freitag, 6. August, zur nostalgischen Open-Air Party-Location.

DJ Christian von der Forst aus der Discothek „Haus Waldesruh“ in Himmerich legt an dem Abend die besten Hits der 1980er und 1990er Jahre auf.

Möglich macht diese Party die Stadtmarketing Hückelhoven GmbH, die immer wieder Anfragen erreichte, dem beliebten Hückelhovener DJ doch wieder einmal eine Bühne zu bieten. DJ Christian ist bekannt durch den Rockkeller in Himmerich und die 80er-Jahre-Partys in der Wingertsmühle.

Der Festplatz ist mit Bierzeltgarnituren bestuhlt, an denen jeweils acht Gäste Platz nehmen können. Der Eintritt kostet fünf Euro. Das gesamte Eintrittsgeld wird an die Flutopfer im Stadtgebiet Hückelhoven gespendet, teilt der Veranstalter mit.