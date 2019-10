Einrichtung für ambulant betreute Wohngemeinschaft : Ein Projekt mit Vorbildcharakter

Bei der Eröffnung des neuen Wolfgang Emondts-Hauses setzte sich Marcel Ballas, Geschäftsführer der Lambertus gGmbH, bewusst in einen Rollstuhl, um auf Augenhöhe mit den neuen Bewohnern des Hauses zu sein, während er seine Dankesrede über das Haus und auf seinem Namensgeber Wolfgang Emondts hielt. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Die Dinstühlerstraße 19 in Hückelhoven ist eine ganz besondere Adresse. Dort eröffnet und eingesegnet wurde das Wolfgang-Emondts-Haus, in dem eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für junge Menschen untergebracht ist.

Von Anke Backhaus

Hückelhoven bildet mit diesem Projekt nicht nur im Kreis Heinsberg einen Vorbildcharakter – nur sehr wenige Einrichtungen gibt es generell, wie sie in Hückelhoven mit dem Wolfgang-Emondts-Haus an der Dinstühlerstraße 19 auf den Weg gebracht worden ist. Mit der Inbetriebnahme und offiziellen Eröffnung dieses Hauses erweitert die Lambertus gGmbH ihr Angebot, denn: Entstanden ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für junge Menschen. Der dreigeschossige Gebäudekomplex ist 820 Quadratmeter groß und vereint zehn barrierefreie und behindertengerechte Appartements für junge Menschen, die aufgrund einer nicht angeborenen Hirnerkrankung (zum Beispiel Multiple Sklerose oder Schlaganfall) oder eines Unfalles betreut werden müssen. Das Ziel lautet, diesen Menschen so viel Fürsorge wie nötig und so viel Autonomie wie möglich zu ermöglichen, so dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Marcel Ballas, der Geschäftsführer der Lambertus gGmbH, ließ seine Gedanken offen spielen: „Stellen Sie sich einen alten Menschen vor, der irgendwann mal in eine Einrichtung gebracht wird. Und nun stellen Sie sich Eltern vor, die ihr Kind in eine Einrichtung bringen müssen, damit es versorgt wird.“ An diese Zielgruppe sei viel zu selten gedacht, so dass er seinen Stolz zum Ausdruck brachte, das Wolfgang-Emondts-Haus eröffnen zu können.

INFO Baukosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro Entstanden ist ein dreigeschossiger Bau (820 Quadratmeter) an der Dinstühlerstraße 19 mit zehn barrierefreien und behindertengerechten Appartements. Der Baubeginn war im April 2018. Die Baukosten betrugen insgesamt 2,1 Millionen Euro. Architekt Wolfgang Emondts hat das Haus entworfen, Bauherr war die Lambertus gGmbH Hückelhoven.

„Die Junge Pflege, die stationäre Pflege, die im August 2016 eröffnet wurde, und nun die ambulant betreute Wohngemeinschaft haben Modellcharakter in Nordrhein-Westfalen und sollen in naher Zukunft mit der Errichtung einer Tagespflege für junge Menschen abgerundet werden“, sagte Ballas weiter. Während seiner Anprache setzte sich Marcel Ballas übrigens bewusst in einen Rollstuhl, um mit den Hauptpersonen, nämlich den Bewohnern des Wolfgang-Emondts-Hauses, sozusagen auf Augenhöhe zu sein.

Vor zwei Jahren war die Vision einer solchen Einrichtung geboren und stieß an vielen Stellen auf Begeisterung, so dass die Unterstützung bei der Realisation groß war. Ballas richtete sodann den Blick auf den Hückelhovener Architekten Wolfgang Emondts, der schon sehr früh den Gedanken eines Quartiers mit Leben füllte und bis heute der Lambertus gGmbH zur Seite steht. Wegen seines hohen Engagements für die Menschen, die Hilfen in vielfältigen Formen benötigen, sei es nun an der Zeit, Emondts zu würdigen, und zwar mit der Namensgebung. Der bekannte Hückelhovener Architekt war sichtlich gerührt: „Für mich ist das eine große Ehre, dass meine Arbeit für Lambertus so gewürdigt wird. Marcel Ballas seinerseits ist für mich immer wieder ein großer Ideengeber. Ich bin froh, dass die Lambertus gGmbH diese gute Arbeit für die Menschen leistet.“ Emondts überreichte schließlich den symbolischen Schlüssel für das neue Haus.

Auch Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen freute sich, dass das Projekt für die jungen Menschen nun an den Start gehen kann. „Zehn Menschen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren werden hier gemeinsam in einer Wohngruppe leben. Der Standort in der Nähe zum Pflegezentrum Lambertus ist bestens gewählt. Die Anbindung garantiert, dass die Angebote optimal, professionell und ohne großen Aufwand miteinander verknüpft werden – ganz im Sinne der Bewohner, die hier eine Möglichkeit bekommen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“