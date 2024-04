Schutzmaßnahmen in Hückelhoven greifen Blaue Blumen locken viele Besucher an

Auch wenn es sich in den vergangenen Tagen merklich abgekühlt hat und die Autofahrer vereinzelt sogar morgens kratzen müssen, locken die blauen Blumen in Hückelhoven derzeit wieder zahlreiche Besucher in das Naturschutzgebiet „Am hintersten Berg“ zwischen den Ortschaften Baal und Doveren. Wenn dort alles blüht, verwandelt sich der Wald in einen blauen Teppich. Ein solch großer Bestand der seltenen und durch die Bundesschutzverordnung geschützten Pflanze sei in Deutschland einzigartig, teilte der Kreis Heinsberg kürzlich mit. Bei den beinahe sommerlichen Temperaturen vor anderthalb Wochen war der Wald sehr gut besucht.