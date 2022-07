Tolle Bilanz in Mettmann : Stadtradler im Kreis schaffen Kilometerrekord

KREIS METTMANN 6117 Teilnehmer – so viele wie nie – bewältigten innerhalb von 20 Tagen gemeinsam eine Distanz von weit über 1,1 Millionen Kilometern.

Der Kreis Mettmann beteiligte sich zum achten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln, einer deutschlandweiten Kampagne des Klima-Bündnis‘, dem weltweit größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz . Zwischen dem 8. und 28. Mai waren alle Bürger im Kreis Mettmann aufgefordert, kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen. Radler aus allen kreisangehörigen Städten beteiligten sich direkt für ihre Stadt und damit auch gleichzeitig für den Kreis Mettmann.

Jetzt liegt die Endauswertung vor. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. An der diesjährigen Aktion beteiligten sich mit 6117 Radlern so viele Fahrradbegeisterte wie nie zuvor seit Start der Aktion im Jahr 2015. Gegenüber dem Vorjahr beteiligten sich 31 Prozent mehr. Unter den Teilnehmern waren 115 politische Vertreter aus den Städten. Insgesamt traten 348 verschiedene Teams im Kreis Mettmann zum Wettbewerb an. Zusammen legten sie eine neue Rekorddistanz von 1.113.988 Kilometern zurück. Dies entspricht knapp 28 Erdumrundungen (plus zwei gegenüber 2021). In der Gesamtauswertung liegt der Kreis auf Rang 23.