Hilden : So geht es mit der Obstwiese weiter

Hilden Im Bereich Hofstraße/Karnaperstraße sollen alte Obstsorten gepflanzt werden. Eine reizvolle Idee, doch vorher sind noch einige Hürden zu überwinden.

60 Bäume alter Obstsorten sollen auf dem rund 1,4 Hektar großen Gelände entlang der Bahnstrecke an der Hofstraße angepflanzt werden – in einem Abstand von rund elf Metern. Auf diese Weise kann das Land weiter für Landwirtschaft genutzt werden. „In Abstimmungsgesprächen mit der Stadt haben der Pächter der Wiese und der NABU ein Modell entwickelt, in dem diese eine gemeinsame Bewirtschaftung durchführen. Der NABU ist bereit, die Bäume zu beschaffen, zu pflanzen, zu beschneiden und die Ernte zu organisieren“, so die Verwaltung weiter. Die Bäume sollen im besten Fall von Hildenern gespendet werden. Wie die Spendenaktion ablaufen soll, ist noch unklar.