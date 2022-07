Wegen Trockenheit : Kaarster Grüne fordern Bürger zur Baum-Hilfe auf

Kaarst Die in den vergangenen Wochen gebrochenen Dürrerekorde – insbesondere in Italien und auf der iberischen Halbinsel – nehmen die Kaarster Grünen zum Anlass für einen Appell.

Die Grünen haben aufgrund der jetzt schon ausgeprägten Trockenheit die von ihnen in den vergangenen Jahren gepflanzten Jungbäume mit Bewässerungssäcken versehen und versorgen die Bäume regelmäßig mit Wasser. Die Stadt Kaarst hat ebenfalls Bäume mit Bewässerungssäcken versorgt, die Verwaltung sucht engagierte Bürger, die sich bereit erklären, von der Stadt zur Verfügung gestellte Säcke an einem Jungbaum anzubringen und diese in dieser trockenen Zeit mindestens einmal wöchentlich zu befüllen. „Wer bereit ist zu helfen, kann sich beim Bereich Umwelt der Stadtverwaltung melden und einen Antrag auf Baumpatenschaft stellen“, so die Grünen, die die Menschen in Kaarst eindringlich darum bitten, den Bäumen mit Wasser über den Sommer zu helfen. Nina Lennhof, umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat und Parteisprecherin, betont die Bedeutung der Bäume für das Stadtklima: „Gerade die jungen Bäume haben noch kein ausreichendes Wurzelwerk gebildet und stehen in Kaarst schon deutlich unter Trockenstress. Immer wieder so einen Sack mit ein bis zwei Kannen Wasser zu befüllen, ist ein geringer Aufwand, aber so eine enorme Hilfe.“ Katrin Lukowitz, ebenfalls Parteisprecherin, ergänzt: „Trotz der Regenfälle im letzten Herbst und jetzt einigen Sommergewittern, sind auch in Kaarst die Böden wieder nicht ausreichend feucht, um Dürreschäden im Vorster Wald und an unseren Straßenbäumen zu verhindern.“