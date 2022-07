Sperrung in Hilden : Bahnübergang in Hilden wird umgebaut

Hilden Die Maßnahme im Hildener Süden dauert laut Bahn fünf Wochen und soll eine halbe Million Euro kosten. Es soll auch neue Schranken geben.

Neben den Maßnahmen direkt am Bahnübergang finden außerdem Kabelarbeiten im weiteren Verlauf der Strecke statt, erklärt er weiter. Die Bahn investiert laut eigener Aussage allein am Bahnübergang in Hilden eine halbe Million Euro in eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur.